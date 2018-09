O relógio marcava 7h quando o primeiro grupo partiu para Ferreira Zêzere 2018 para três dias de muita diversão e adrenalina.

A Câmara Municipal Almeirim organiza, anualmente, as férias de Verão no Lago Azul em Ferreira do Zêzere com actividades radicais e aquáticas. As inscrições para 2018 esgotaram em poucas horas.

O primeiro período das férias destina-se aos mais novos, dos 8 aos 10 anos, e decorre de 1 a 3 de Setembro.