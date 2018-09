Chegou ao dia: Contagem decrescente para a Tomatada

Várias toneladas de tomate já estão prontas para a “briga” de tomates, que se realiza em Almeirim este sábado, a partir das 17h, na circular urbana.

A iniciativa visa promover a boa disposição e ao mesmo tempo divulgar a agricultura, em particular o tomate que tem tanta história no concelho. O tomate usado neste evento é considerado matéria excedentária, de reduzido valor comercial e mesmo a água utilizada é substancialmente menos do que é utilizado, por exemplo, num pivot para rega ou no consumo doméstico no concelho de Almeirim.

A Associação 20 kms de Almeirim informa também que a partir das 10h15, no tomatódromo estãa vender pulseiras de entrada. Para além disso, há à venda óculos (1 €), bifanas de porco assado e bebidas.

Conselhos:

Utilize calças ou calções (a t-shirt será a fornecida pela organização) usados ou velhos já que as roupas não sobreviverão ao evento. Provavelmente, terá que as deitar fora após a festa ter terminado. Use sapatos confortáveis, com bom apoio, para que possa aguentar e manter os seus pés a salvo de choques ou contusões. Aconselha-se não usar chinelos. Sugere-se o uso de óculos de proteção, pois o sumo de tomate nos olhos pode tornar-se um pouco incomodativo para quem quer ripostar com sucesso. Consuma muita água e proteja-se do sol. Se pretender utilizar máquina fotográfica, certifique-se que a mesma está devidamente protegida. Haverá tomates por todo o lado!