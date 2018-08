Seniores femininas do União de Almeirim empatam no jogo de apresentação

A equipa de seniores femininos do União de Almeirim (UFCA) empatou 1-1 frente ao CP Pego no jogo de apresentação no passado dia 26 de agosto, no Estádio Municipal de Almeirim.

Presenciou-se um jogo típico de pré época, onde a UFCA mostrou já estar num nível físico muito bom, como também numa clara fase de assimilar novos processos de jogo.

A primeira parte foi bem conseguida em que a UFCA dominou, em posse de bola, velocidade, circulação de bola, que acabou por criar algumas oportunidades e jogadas de bom entrosamento, o que leva a premiar a equipa. Uma recuperação de bola e rápida transição para o ataque, com a Carolina Coelho já dentro da área a finalizar com o pé esquerdo, fazendo um golo de belo efeito.

Na segunda parte, a UFCA jogou os praticamente no meio campo da CP Pego, num ritmo idêntico ao da primeira parte, faltando também mais assertividade na finalização. O CP Pego foi uma equipa aguerrida com um bom sentido defensivo, e um ataque mais debilitado, que acabou por ser 100% eficaz, pois na única oportunidade que criou num pontapé de canto e com algumas facilidades da defesa da UFCA, naquela que foi a única falha defensiva, fez o golo do empate.

A equipa almeirinense mostrou num jogo agradável que está com boas indicações para o início da época 2018/2019.