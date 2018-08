GNR fiscaliza veículos de transporte de produtos agrícolas

O Destacamento de Trânsito, do Comando Territorial de Santarém, realizou na passada segunda-feira, 27 de agosto, uma operação de fiscalização direcionada para o transporte de produtos agrícolas, no distrito.

Durante a fiscalização, a GNR detetou diversas infrações, estando estas maioritariamente relacionadas com o excesso de peso e o acondicionamento da carga, assim como, infrações relacionadas com o estado e funcionamento dos veículos.

Considerando que está em causa a segurança dos condutores deste tipo de veículos e dos demais utentes da via, a GNR aconselha que sejam verificadas as condições de circulação dos veículos de transporte de mercadorias, assim como, devem ser cumpridas as normas legais referentes ao acondicionamento da carga, limites de peso e no que diz respeito à documentação legalmente exigida.