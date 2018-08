Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim já está a entregar vouchers dos manuais escolares

O Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim já está a emitir e a entregar desde esta segunda-feira, 27 de agosto, os vouchers para a entrega dos manuais gratuitos para os alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade.

Depois de ultrapassados os problemas burocráticos que motivaram o atraso na entrega dos vouchers, o estabelecimento de ensino de Fazendas de Almeirim adiantou, através de um aviso no seu site e nas redes sociais, que os encarregados de educação podem proceder ao levantamento entre as 9h e as 15h, na EB 2,3 de Fazendas de Almeirim.

Na plataforma MEGA, os encarregados de educação continuam os problemas relacionados com a validação dos vouchers. A plataforma ainda responde que os processos continuam a ser processados e validados pela Escola e que irá ser enviado um email com a emissão do voucher.

O Agrupamento de Fazendas de Almeirim ultrapassou parte do problema e já emitiu alguns vouchers mas está com dificuldades devido a problemas do sistema. Esta situação está a permitir que vários encarregados de educação já possam proceder ao levantamento dos manuais escolares.

Segundo apurou O Almeirinense, o Agrupamento de Escolas de Almeirim ainda não resolveu totalmente a situação e ainda não está a emitir os vouchers para entregar aos encarregados de eduacação.