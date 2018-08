A equipa de juvenis do União de Almerim somou a segunda derrota consecutiva contra o CADE este domingo, 26 de agosto, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento.

A equipa almeirinense perdeu por 2-1 frente ao CADE na segunda jornada do campeonato nacional de juvenis. Afonso Vagarinho marcou para a equipa do União de Almeirim.

Na próxima jornada a equipa de Almeirim defronta o Sporting CP no próximo sábado, 1 de setembro, na Academia de Alcochete.