Simão Duarte marcou um dos golos da vitória do Benfica frente ao Estrela Vendas Novas, no arranque do Campeonato Nacional de Iniciados. A equipa encarnada venceu por 6-0 e o antigo jogador do Footkart que entrou aos 46 minutos marcou aos 59 minutos.

Recorde-se que em abril de 2017 Simão Pedro Duarte assinou pelo SL Benfica para temporada desportiva 2018/2019.