Al Color Night Run: Já pode fazer o levantamento dos kits

A Associação 20 kms de Almeirim já tem tudo preparado para mais uma edição da Al Color Night Run que se realiza este sábado, 25 de agosto, e os participantes já podem fazer o levantamento dos kits para a prova.

Os participantes devem dirigir-se esta sexta-feira à sede da Associação 20 kms, entre as 15h e as 18h e no sábado no pátio interior da Câmara, entre 10h e as 20h para proceder ao levantamento dos respetivos kits. Este ano o kit de participação inclui pulseiras néon, que brilham durante cerca de duas horas, pelo que convém serem ativadas apenas no início da prova, ao anoitecer. São à prova de água, podendo os participantes estar à vontade dos banhos de espuma e dos chuveiros.

Pelo que o Jornal O Almeirinense apurou a organização comprou 300 kg de Dermaglo, o pó que promete tornar a cidade mais colorida de Portugal. Há tintas amarela, verde, laranja, rosa, azul e vermelho.

Por estes dias, alguns voluntários estiveram na sede do clube a preparar a logística da prova e os sacos para os atletas.

A Associação 20 kms de Almeirim mantém abertas as inscrições para a corrida mais colorida da cidade de Almeirim até ao limite de 1000 inscrições.

Pode inscrever-se para prova através do sitio alcolornightrun.almeirim.org, presencialmente na Sede da Associação 20kms de Almeirim ou no Posto de Turismo.

Este ano haverá banhos de espuma à partida e à chegada (junto ao Centro Coordenador de Transportes), também o lançamento de balões led e dj pela noite fora.