Alpiarcense Ana Avelino expõe os seus “Pontos de Vista” em Almeirim

A Galeria Municipal de Almeirim recebe até ao próximo dia 31 de agosto, a exposição da artista plástica Ana Avelino, natural de Alpiarça. Nesta mostra podem ser vistas obras de vários locais públicos da região.

Quando descobriu o talento para a pintura? Fez alguma formação?

Desde que me lembro que sempre gostei de artes e, dentro desse tema, pintar é, de longe, o que mais gosto em todos os “trabalhos” que faço, seja qual for o meio utilizado. Não tenho nenhuma formação em pintura, por isso a minha aprendizagem sempre foi autodidata e experiencial.

É alpiarcense. Como surgiu esta oportunidade de expor em Almeirim?

Como alpiarcense, a minha prioridade será sempre levar o meu trabalho àqueles que me são mais próximos. Infelizmente, fui informada de que o programa de atividades para trabalhos artísticos de 2018 para a Biblioteca Municipal de Alpiarça, já estaria completo. Sendo que, eu já tinha concluído a minha coleção de obras para a “Pontos de Vista”, e tendo novos projetos em mente, tinha alguma urgência em realizar a exposição ainda este ano. Tenho a agradecer à Câmara Municipal de Almeirim pela prestabilidade e disponibilidade na cedência do espaço no Posto de Turismo para a mostra do meu trabalho.

Qual o feedback das pessoas?

No geral, o feedback tem sido muito positivo. Ao criar cenários que as pessoas reconhecem, e com os quais têm ligações quase familiares, sinto que posso conectá-las com as suas próprias histórias de vida, tal como eu me conecto com a minha quando pinto. Todas as telas são os meus pontos de vista, o que está representado nelas não é a completa veracidade física do local, mas sim a imagem que tenho marcada na memória quando penso nele. Consoante a sua história, cada pessoa lembrar-se-á das suas experiências e vivências ligadas ao mesmo, criando assim uma ligação singular com cada obra.

