O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim organiza um Festival Nacional de Folclore no sábado, 1 de setembro, no Parque das Tílias, em Almeirim.

Para além da atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim vão estar presentes o Rancho Folclórico do Calvário (Algarve), Rancho Folclórico de Avis (Alto Alentejo) e Rancho Folclórico da Trofa (Douro).

O festival inicia pelas 22h e está integrado no Festival da Sopa da Pedra, que se realiza entre 29 de agosto e 2 de setembro.