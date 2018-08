2º Encontro de Motos Clássicas em Almeirim

O 2º Encontro de Motas Clássicas reaiza-se no próximo dia 2 de setembro, numa orgnaização da secção de Motas Clássicas do CADCA. Este ano, o encontro é integrado no Festival da Sopa da Pedra.

Os amantes da motas clássicas concentram-se pelas 8h30, no largo do Festival da Sopa da Pedra, segue-se o passeio pelas 9h30. Para além do passeio os participantes terão direito a pequeno almoço, reforço e almoço. Pelas 14h30 serão entregues as lembranças aos amantes das motas clássicas.

As incrições são limitadas a 150 participantes até ao dia 24 de agosto, no valor de 17 clássicas.