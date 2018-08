Juvenis do U. Almeirim entram com o pé esquerdo no campeonato nacional

A caminhada da equipa de juvenis do União de Almeirim no campeonato nacional de juvenis começou com uma derrota por 2-0 frente à Naval 1893.

Apesar de um jogo bem disputado equipa almeirinense não conseguiu levar de vencida a equipa da Figueira da Foz no domingo, 19 de agosto, perante centenas de adeptos.

A primeira parte foi dividida entre as equipas que chegaram ao intervalo empatadas. Na segunda metade do jogo a Naval fez dois golos em apenas três minutos o que deitou por terra a esperança da vitória dos almeirinenses. Marcaram para a Naval 1893, Pedro Caldeira (73′) e Bernardo Matos (76′).

Bruno Carrapato, treinador da equipa do União de Almeirim, considera o resultado injusto e que a equipa trabalhou para a semana toda para ganhar.

“Tivemos alguns erros na segunda parte que não podemos ter, acabando por resultaram nos golos deles e vamos ter de aprender com eles para no futuro não voltarem a acontecer. Tivemos oportunidades na primeira parte que não conseguimos concretizar e considero que o resultado é injusto mas o futebol é mesmo isto.” , refere o técnico.

O próximo jogo dos juvenis do U. Almeirim é já no próximo domingo, 26 de agosto, contra o CADE, no Entroncamento.