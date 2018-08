Márcio Sampaio conquista primeiro troféu ao serviço do Al-Hilal

O almeirinense Márcio Sampaio conquistou a Supertaça da Arábia Saudita ao serviço de Al-Hilal.

O Al-Hilal venceu por 2-1 o Al-Ittihad este sábado, 18 de agosto, em jogo realizado em Londres.

O médio brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do Estoril Praia e do FC Porto, inaugurou aos 34 minutos o marcador para o Al Hilal, que aumentou a vantagem após o intervalo, aos 62, por intermédio do avançado venezuelano Gelmin Rivas.

O Al Ittihad reduziu pouco depois, aos 67 minutos, com um golo do médio marroquino Karim El Ahmadi, mas não conseguiu impedir o sucesso do rival, pelo qual o avançado peruano Andre Carrillo, emprestado pelo Benfica, foi totalista.

Márcio Sampaio faz parte da equipa técnica de Jorge Jesus, ex-treinador do Sporting CP. O bicampeão saudita conquistou pela segunda vez a Supertaça daquele país, que é disputada apenas desde 2013, reeditando o sucesso alcançado em 2015.