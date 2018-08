IPMA emite aviso amarelo para Almeirim devido a temperaturas altas

As temperaturas no concelho de Almeirim vão rondar os 37º e os 39º celsius no próximo fim de semana e devido a esse fator, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo entre as 9h59 de sábado e as 22h de domingo devido à persistência de temperaturas elevadas.

Tempo quente característico do verão português e que o IPMA explicou que tal se deve ao “transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos”.

O IPMA prevê uma subida gradual das temperaturas máximas já a partir da próxima sexta-feira, dia em que vão ser sentidos 35º celsius. No sábado a máxima sobe até aos 37º celsius e no domingo pode mesmo chegar aos 39º celsius. As temperaturas mínimas durante estes dias vão rondar os 17º e os 21º celsius.

O céu vai manter-se limpo durante todo o fim de semana e os raios Ultra Violeta (UV) vão estar no nível 9, um dos mais elevados da escalada do IPMA.