Um militar de férias deteve esta quinta-feira, dia 9 agosto, um homem que estava na via pública a agredir um idoso.

Ao que O Almeirinense apurou, as agressões ocorreram na via pública. O idoso teve que ser transportado para o hospital com ferimentos no rosto.

O agressor vai sair em liberdade porque se trata de um crime de ofensa física e está dependente da apresentação de queixa.

(em atualização)