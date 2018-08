Desaparecido em Palmela há dois anos, encontrado hoje em Almeirim

Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de agosto, foi encontrado um cão, no parque de estacionamento do Pingo Doce de Almeirim. O animal apresentava-se cansado e muito doente. A pessoa que o encontrou, solicitou ajuda e conseguiu levar o animal a uma clínica veterinária, onde graças ao microchip conseguiram entrar em contacto com a tutora que o veio buscar.

O cão desapareceu do quintal de casa, na zona de Palmela há dois anos e meio, de onde terá sido roubado e graças ao microchip regressou a casa. O reencontro deu-se por volta da hora de almoço e apesar de muito cansado o animal respondeu pelo nome e assim que viu a sua tutora abanava muito a cauda.

Este reencontro foi possivel devido à aplicação do microchip e do registo efetuado pela dona do animal.

O que é o MicroChip ?

O MicroChip é um dispositivo electrónico, do tamanho de um bago de arroz, descodificado com um aparelho apropriado que permite ler o código e a referência (15 números) correspondente aos dados do seu animal na base de dados.

O objectivo do Microchip é garantir o fácil acesso aos dados do animal e do seu proprietário às entidades competentes.

O MicroChip é obrigatório para todos os cães nascidos depois de Julho de 2008.

O MicroChip pode ser igualmente aplicado em gatos mas, pelo menos até agora, sem haver obrigatoriedade na vacinação anti-rábica. É uma opção do dono.

Quando o cão vem à clínica para a vacina da raiva, antes de esta ser administrada, é-lhe colocado o chip, sempre na zona do pescoço, do lado esquerdo.

É proibido a qualquer veterinário vacinar um cão contra a raiva, pela primeira vez, sem aplicar o chip, se o fizer, corre risco de perder a sua cédula profissional.

Antes de sair da clínica, o dono deverá fornecer os seus dados para que possa ser preenchida uma ficha na base de dados Sira.

Processo Colocação do MicroChip:

O MicroChip é sempre colocado no seu Veterinário Deve colocar a respectiva informação (animal e dono) Na folha do Sira deverá ser colada uma vinheta com o número de chip sendo também carimbada e assinada pelo médico veterinário. Esta folha pertence sempre ao dono / proprietário.

Processo de Registo: