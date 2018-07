“Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes” por Rita Veríssimo

LIVRO Rita Veríssimo é uma jovem almeirinense que lançou recentemente o seu primeiro livro. Um livro sobre a educação e sobre a definição do tema.

Rita, de onde veio o gosto pela escrita?

O gosto pela escrita começou na infância. Desde pequena que escrevo, mas não costumo partilhar os meus textos com qualquer pessoa.

Quando escreveu o primeiro texto maior?

O primeiro texto maior foi escrito há cerca de quatro anos.

Mostrou-o a alguém? Que reações teve?

A primeira pessoa a ler foi um grande amigo, que teve uma reação muito boa, ficou espantado com o tema e organização das ideias.

Foi sobre o quê?

O texto era sobre escutismo.

E os professores, que acharam?

A minha professora do 1°ciclo sempre pensou que a minha paixão era a matemática mas enganou-se, aliás, ficou surpreendida com a notícia. Já no secundário, as coisas foram diferentes, o gosto pela escrita levou-me a escrever textos interessantes, bem estruturados, que por sua vez foram surpreendendo as professoras, não só as de português como também as outras.

Como surgiu a possibilidade de publicar o livro?

A oportunidade de publicar o livro surgiu após dois meses de o ter enviado para o departamento de análise de originais da Chiado Editora, em que me foi apresentado um contrato de edição, com validade de quatro anos, podendo depois ser renovado.

De que fala?

Este livro fala sobre educação, mais propriamente uma reflexão/chamada de atenção para todos, pois a educação é algo que nos define, é parte de nós.

Qual tem sido a reação?

Até agora a reacção das pessoas tem sido positiva, muitos perguntam quando sai o próximo.

Quem o quiser adquirir o que deve fazer?

Quem estiver interessado em comprar, pode fazê-lo junto a mim, nas lojas Fnac, Bertrand, Livraria Cultura, Cafés Literários da Chiado, chiadobooks online, wook, entre outros.

Que apoios teve?

Tive apoios de várias lojas, empresas, Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Almeirim, aos quais agradeço muito.

Já pensa num próximo?

Sim, penso num próximo livro, mas não tenho datas para apresentar, apesar de estar pronto.