Suspeitos de onda de assaltos em Almeirim detidos na Quinta do Conde

Os suspeitos dos assaltos a dois restaurante e um café em Almeirim foram detidos esta terça-feira, 27 de março, pela GNR de Setubal. A detenção ocorreu na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal.

Os suspeitos seguiam no carro que foi utilizado para os assaltos na cidade de Almeirim e aos serem intercetados pelas autoridades foram detetados com o tabaco roubado e ainda drogas no interior da viatura. Ainda não é sabido quantos suspeitos forma detidos.

Recorde-se que o grupo de assaltantes furtou vários artigos e provocou vários danos materiais em pelo menos três estabelecimentos comerciais durante a madrugada de segunda-feira, 26 de março, em Almeirim.

O Almeirinense apurou que os furtos efetuados tinham como objetivo caixas registadores e máquinas de tabaco. Os assaltantes começaram com uma tentativa de arrombamento na Casa das Caralhotas, em seguida forçaram a entrada no Restaurante O Forno, onde provocaram elevados danos e furtaram uma caixa registadora e dois Ipad’s. No Restaurante David Park furtaram uma máquina de tabaco do estabelecimento e a gaveta da maquina registadora, utilizando o mesmo método.

A última casa comercial a ser furtada foi o Café Pão e Doce, situado na Zona Norte, onde os assaltantes arrombaram a porta da entrada e levaram a caixa da máquina registadora, um monitor e a gaveta das notas da máquina do tabaco que só não foi levada pelos assaltantes por estar agarrada à parede.

A GNR de Almeirim ainda perseguiu os assaltantes após este último assalto mas devido a falhas mecânicas na viatura durante a perseguição não conseguiram ir no encalço dos suspeitos. As autoridades estão já a investigar os assaltos que foram efetuados com uma viatura roubada na região do Tramagal há cerca de três dias.