De 26 a 28 de março, realiza-se o oitavo encontro de futebol inter ATL´S, no Estádio Municipal de Almeirim, contando com a participação de todos os ATL’s públicos e privados e com a atuação das claques de apoio às equipas.

Este encontro, que já vai na oitava edição e que se realiza normalmente na pausa letiva para as férias da Páscoa está a ser organizado pela Class 20, e conta com um lanche de convívio no final para todos.