Pedro Apolinário – “O melhor carnaval de sempre”

ANÁLISE – Pedro Apolinário dos Amigos da Galhofa faz um balanço positivo.

Qual o balanço do Carnaval 2017?

O balanço do carnaval de 2018 foi bastante positivo. Foi um ano em que tivemos mais grupos, mais carros e mais foliões a desfilaram.

Quantas pessoas envolveram na organização, e como foliões?

A organização ficou a cargo de quatro pessoas, daí o sucesso desta bela equipa. A nível de número de foliões é difícil chegar a um número certo mas presumidos entre 400 a 500 foliões

Houve muita diversão mas sem ultrapassar limites?

Como foi visível, a diversão foi muita e correu tudo bem dentro da normalidade, ao contrário do que quiseram fazer transparecer.

Este ano parece que o concelho se envolveu mais. Querem isso, que todo o concelho se una nesta data e participe?

Sim, sem dúvida.. O nosso objetivo émesmo esse. Visto ser certamente um dos maiores eventos do concelho,fazemos questão de envolver o maior número de coletividades do concelho (e não só) para que o Carnaval de Benfica, que luta há mais de 20 anos para se manter, não acabe e cresça cada vez mais.

Com outras ofertas na região, o que tem de tão especial o Carnaval de Benfica?

Essa pergunta é difícil de responder… Deveria ser feita a quem assiste e não a quem organiza… Mas na nossa opinião é porque é um carnaval tipicamente português onde grupos ( não profissionais) e organização fazem um esforço ( pós vida profissional) para construir carros durante alguns meses para não desiludir a população e visitantes

Acha que, mesmo sem estrelas de telenovelas, o Carnaval de Benfica já tem o seu espaço?

Sem sombra de dúvida. Para além de ser impensável com o nosso orçamento contratar estrelas de telenovelas, achamos que as estrelas são quem participa pelo gosto e boa vontade e não pelo cachê.

Para lá dos apoios da Junta e da Câmara, os Amigos da Galhofa têm também os donativos. Isto representa uma fatia importante?

Os apoios da Câmara Municipal de Almeirim e da junta de freguesia servem para despesas fixas (licenças, GNR, aluguer de espaço para a construção dos carros e som de rua) daí o contributo dos patrocinadores ser extremamente importante, pois sem eles não seria possível, uma vez que o nosso corso custa alguns milhares de euros, por isso todas as ajudas são poucas, mas igualmente bem-vindas. Não poderíamos deixar de agradecer a Câmara municipal de Almeirim, à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e a todos os patrocinadores e amantes do carnaval.