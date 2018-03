A secção de Karaté do Centro Amador de Desporto e Cultura de Almeirim promove no próximo domingo, 25 de março, o II Torneio de Karaté Solidário, na vila de Benfica do Ribatejo.

A iniciativa realiza-se pelas 9h, no pavilhão desportivo de Benfica do Ribatejo e tem como objetivo uma angariação de bens alimentares para a Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo.

A entrada para este evento é através da entrega de um bem alimentar para a ajudar a associação.