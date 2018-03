Almeirim adere à Hora do Planeta e vai ficar às escuras

Uma iniciativa da World Wide Found for Nature (WWF), a Hora do Planeta teve inicio em 2007 na Austrália, e tem vindo a ganhar público por todo o mundo.

Durante uma hora a população apaga as luzes num género de protesto contra as mudanças climáticas. E como é obvio Almeirim não podia ficar atrás e por isso, dia 24 de março pelas 20:30h a cidade vai apagar a luzes contra as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30 as luzes do Cine-Teatro, Biblioteca, Mercado Municipal e Instituto da Vinha e do Vinho irão ser desligadas.