NERSANT dinamizou Encontro de Mulheres Empreendedoras

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, foi convidada pelo Município do Entroncamento a dinamizar as atividades do Encontro de Mulheres Empreendedoras, que se realizou no CENPRE – Centro Empresarial do Entroncamento no dia 9 de março.

Na iniciativa, organizada por ocasião do Dia da Mulher, celebrado a 8 de março, a NERSANT apresentou, logo pela manhã, o seu apoio ao empreendedorismo, que se baseia na preparação dos empreendedores para os desafios de iniciar uma nova atividade e lançá-la no mercado. A associação deu assim a conhecer o seu programa de apoio, que tem como etapas fundamentais a maturação da ideia, a definição do modelo de negócio e mentoria, o apoio à elaboração do plano de negócios, financiamento e preparação do lançamento da nova empresa e ainda o acompanhamento pós início de atividade.

Após a apresentação deste seu serviço, que é inteiramente gratuito para qualquer empreendedor que procura a associação empresarial, a NERSANT dinamizou ainda, com o conjunto de mulheres empreendedoras presentes, uma sessão de criatividade e inovação, denominado no âmbito do ecossistema empreendedor da NERSANT de Atelier de Ideias, onde a associação facultou algumas pistas para criação de ideias de negócio inovadoras e, logo, com aceitação no mercado.

Os trabalhos continuaram da parte da tarde, com a realização de uma dinâmica de grupo para a apresentação de ideias de negócio e abordagem processo de transformação da ideia em empresa. O Encontro de Mulheres Empreendedoras contou ainda, logo de seguida, com a apresentação de um caso de empreendedorismo diferenciado no feminino, o projeto Vegan Chee, de Mónica Venda, que foi, justamente, acompanhado pela equipa técnica de apoio ao empreendedorismo da NERSANT.

De referir que para o Encontro de Mulheres Empreendedoras, o Município do Entroncamento abriu inscrições limitadas a 20 lugares para empreendedoras do sexo feminino, tendo a sessão decorrido com lotação esgotada.