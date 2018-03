Idoso ferido em queda de bicicleta no Pupo

Um homem com cerca de 70 anos ficou com ferimentos considerados ligeiros na sequência de uma queda de bicicleta esta sexta-feira, 16 de março, no bairro do Pupo, em Almeirim.

Segundo O Almeirinense apurou a queda terá ocorrido pelas 13h30 e o idoso terá ficado com algumas escoriações na cara. A vítima foi encaminhada ao Hospital Distrital de Santarém pelos bombeiros. O alerta inicial dado pela Proteção Civil dava conta de um despiste de motociclo que não veio a confirmar-se.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas.