Rio Tejo: prevista nova subida do caudal durante esta quinta-feira

O caudal do rio Tejo vai voltar a subir na próximas horas. O leito do rio continua com variações e a tendência de subida do níveis da água é efetiva.

Através de comunicado a Proteção Civil informa a que esta subida vem na sequência dos débitos das barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode que nas últimas horas têm valores com flutuação entre os 1500 m3/s e 2000m3/s no conjunto das barragens.

Durante o esta quinta-feira irá sentir-se uma subida das alturas hidrométricas, sendo este aumento do caudal uma consequência da precipitação intensa que se registou durante o dia de ontem em toda a bacia hidrográfica, que originou o aumento das descargas efetuadas pelas barragens (Fratel e Pracana) que apresentam valores de 98% de capacidade de enchimento;

A informação disponível aponta para uma descida dos caudais registados em Almourol em valores inferiores aos 1.800 m3/s;

A Comissão Distrital Proteção Civil continua a manter o nível de alerta do Plano Especial de Emergência na Bacia do Tejo, no Nível Azul.