Antiga adega em estado devoluto ruiu em Fazendas de Almeirim

Uma antiga adega em estado avançado de degradação ruiu ao início da manhã desta quarta-feira, 14 de março, na rua Coronel António Manuel Batista, em Fazendas de Almeirim.

O estado avançado de degradação e o mau tempo são as causas prováveis para a queda da estrutura que colocou em risco a normal circulação de trânsito naquela via. Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estiveram de prevenção no local durante a manhã enquanto a EDP procedia à remoção dos cabos elétricos que envolviam a antiga adega.

Depois de uma inspeção realizada pelo engenheiro civil da Câmara Municipal de Almeirim foi decidida a demolição completa do edifício. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, a GNR e elementos da autarquia que procederam à demolição da estrutura.