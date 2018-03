Pagamento das contribuições à Segurança Social com novas funcionalidades

A Segurança Social informa que desde o início do março de 2018, já tem disponíveis as novas opções e funcionalidades para pagamento das contribuições à Segurança Social através do serviço Multibanco, para os trabalhadores independentes, os trabalhadores do serviço doméstico, os beneficiários do seguro social voluntário e os produtores agrícolas dos Açores.

Assim, os trabalhadores independentes, seguro social voluntário e produtores agrícolas dos Açores para efetuarem o pagamento de contribuições deixam de indicar o número de dias de trabalho e passa a ser apresentado o valor dos respetivos juros de mora (calculados no momento) para o pagamento de contribuições em atraso;

Em alternativa, os contribuintes podem consultar os valores devidos e efetuar o pagamento utilizando o Documento de Pagamento, disponível na Segurança Social Direta (Conta Corrente/Posição Atual/ Valores a pagar/Contribuições Correntes/Emitir Documento de Pagamento).

Para os Trabalhadores de serviço doméstico passa a estar disponível o pagamento das contribuições dos trabalhadores que descontam com base na remuneração real. Nesta situação, terá que ser indicado o valor real auferido, passa a ser permitido indicar o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) da respetiva Entidade Empregadora, passa a ser apresentado o valor dos respetivos juros de mora (calculados no momento) para o pagamento de contribuições em atraso.

Caso não seja possível efetuar o pagamento através do Multibanco, os Trabalhadores de Serviço Doméstico podem efetuá-lo nas Tesourarias da Segurança Social.