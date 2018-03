Seleção Feminina de Portugal joga em Almeirim

O Estádio D. Manuel de Mello recebe dia 8 de março, o Portugal – Bélgica, pelas 11h00. As seleções nacionais de Sub-19 de futebol feminino de Portugal e Bélgica irão disputar dois jogos de preparação no distrito de Santarém.

O primeiro jogo está marcado para dia 6 de março, terça-feira, pelas 15h00, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, e o segundo para dia 8, às 11h00, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.

As duas partidas inserem-se na preparação da equipa das Quinas para a Ronda de Elite de acesso ao Europeu Suíça 2018, que se realiza entre os dias 2 e 08 de abril, em Aveiro e Coimbra.

A formação orientada por José Paisana iniciará a decisiva fase de qualificação no Estádio Municipal Sérgio Conceição (Taveiro), no dia 02 de abril, diante da Sérvia (17h00), seguindo-se a Dinamarca, três dias depois, no Estádio Municipal da Tocha, pelas 17h00. Portugal jogará o derradeiro encontro no dia 08, diante do País de Gales, às 17h00, no Centro de Treinos do Luso.

Apenas os 1.ºs classificados passam à fase final da competição, que será disputada na Suíça, entre 18 e 30 de julho de 2018.