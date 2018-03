Novilho-toiro “Prudêncio” dá triunfo a Diego Ventura

Um novilho-toiro da ganadaria almeirinense “Casa Prudêncio” proporcionou a Diego Ventura, um assinalável triunfo, com o corte das duas orelhas e saída em ombros pela porta grande, no passado dia 25 de fevereiro, em Valladolid (Espanha) num festival a favor da Associação de Esclerose Múltipla.

O novilho-toiro saiu algo frio, entregando-se após o rojão de castigo, proporcionando uma excelente lide. Recorde-se que a “Ganadaria Prudêncio” estará no sábado dia 10 de março presente no coliseu do Redondo, com um curro completo, e também com a presença de Diego Ventura, no Festival da Rádio Campanário.

Foto: Farpas Blogue