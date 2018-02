Confraria Enófila do Tejo vai levar a cabo mais um Capítulo

A cidade de Tomar vai, mais uma vez, receber o Capítulo da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, no Hotel dos Templários. Será o XXXIX Capítulo Geral, que será seguido do jantar da Gala TEJO 2018 e irá realizar-se a 24 de Março

O Capítulo da Primavera é uma reunião de trabalho onde se aprovam as contas do exercício anterior e o relatório de actividades 2017. Faz-se um ponto de situação das actividades que a Confraria tenciona levar a cabo durante o ano 2018 e uma avaliação do que se fez em 2017.

De destacar o Capítulo de Outono com Entronizações, ainda por definir a data e o local, o 18º aniversário da Confraria Enófila do Tejo, cujo programa se está a trabalhar e, ao que tudo indica, vai inaugurar a sua nova Sede em Almeirim, junto à CVR do Tejo e cujas instalações foram cedidas gentilmente pelo Dr. Pedro Ribeiro, confrade de mérito e Presidente da Câmara de Almeirim, nosso confrade protector.

Através da nossa Federação, a nossa próxima actividade vai ser no dia 2 de Março, em Manchester, com provas de vinhos das Confrarias de Portugal e com uma exposição de réplicas de naus portuguesas. Os produtores que vão participar são a Adega Casal Martins e a Quinta do Casal Branco.

Dia 10 de Junho a Confraria e produtores de Vinhos do Tejo membros da Confraria vão deslocar-se até Paris.