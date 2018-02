O escritor de livros infantis Carlos Canhoto esteve na quinta-feira, dia 21, no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim a fazer sessões de autor com todas as crianças da Educação Pré-escolar e do 1° Ciclo, numa iniciativa das Biblioteca do AEFA.

Para algumas sessões as crianças puderam também convidar as avós a estarem presentes.