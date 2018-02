“Quando Crescer Quero Ser Criança” descentralizado

Sónia Ferreira apresentou a 4 de fevereiro o livro “Quando crescer quero ser criança” e agora vai fazer várias sessões descentralizadas para dar a conhecer a obra que mostrou pela primeira vez em Santarém.

Então assim temos:

– Apresentação às Escolas – Biblioteca Municipal de Almeirim – Dia 8 de Março – 10h30;

– Apresentação às Escolas – Sala de Leitura Bernardo Santareno – Santarém – Dia 9 de Março – 10h;

– Apresentação ao Público em Geral – Biblioteca Municipal de Almeirim – Dia 17 de Março – 16h;

– Apresentação às Escolas – Agrupamento Escolas de Benavente – Dia 11 de Abril – 10h;

– Apresentação ao Público em Geral – Café Literário Chiado Editora – Lisboa – Dia 21 de Abril – 16h;

– Apresentação ao Público em Geral – Livraria FNAC Vasco da Gama – Parque das Nações – Lisboa – Dia 6 de Maio – 16h;

– Apresentação às Escolas – Agrupamento Escolas de Benavente – Dia 29 de Maio – 10h;

Sónia nasceu no dia 12 de novembro de 1974, sonhadora por natureza sentindo que estava altura de tirar este «sonho da Gaveta» e “deixar um pouquinho de mim a todas as crianças para que Nunca se esqueçam da magia desta fase única e inesquecível que deve ser guardada por todos nós como o maior tesouro, a nossa infância, devemos ser sempre crianças no nosso coração”, diz a autora.

Sónia Ferreira é Auxiliar de Ação Educativa desde 1993, e trabalha no Centro Paroquial de Almeirim.