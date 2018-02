Jogador do Footkart regressa a casa depois de duas operações

Diogo Sardinheiro já teve alta hospitalar depois de ter sido sujeito a duas operações na sequência da grave lesão que sofreu no dia 17 fevereiro, em Fazendas de Almeirim.

O jogador do Footkart lesionou-se com muita gravidade ao ter fracturado a tíbia e o perónio no jogo de iniciados. Diogo, de apenas 14 anos, foi operado em Santarém, mas na cirurgia não se conseguiu corrigir a grave lesão e teve depois que ser novamente operado no Hospital Lusíadas, em Lisboa.

Logo no jogo, a assistência ao jogador lesionado foi feita de forma rápida pelo mesmo bombeiro que assistiu o médico da Federação Portuguesa de Futebol recentemente, pelo massagista do Fazendense e de um pai enfermeiro, do Footkart.