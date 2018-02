Almeirinense quer festejar este fim de semana em Itália

O Bassano inicia esta sexta-feira, dia 23, a participação na Final Oito da Taça de Itália. Na equipa do Bassano alinha o jogador almeirinense Diogo Neves que ao nosso jornal disse ter “expectativas altas talvez devido ao facto de ser um jogador muito ambicioso e de ter confiança nos meus colegas de equipa e no trabalho que temos vindo a fazer. somos uma equipa muito jovem e logicamente somos vistos como os ‘underdog’ do torneio, porém ao longo do campeonato temos vindo a ganhar o respeito de todas as equipas roubando pontos mesmo aos mais fortes, como Lodi, Forte dei Marmi, Viareggio”.

O jovem hóquista lembra ainda que o Bassano está noum bom momento: “Chegamos de uma dinâmica fantástica de 8 jogos sem perder, e penso que neste momento podemos fazer frente a qualquer adversário. É importante pensar jogo a jogo, para já estamos concentrados no Valdagno que será o nosso primeiro adversário, iremos dar o nosso melhor para passar á semifinal”.

A final oito vai decorrer em Follonica, onde Diogo Neves já conquistou um título importante e agora quer repetir: “É uma cidade onde já fui feliz vencendo a taça Latina pela nossa seleção, e onde gostaria de voltar a vencer uma taça, mas desta vez pelo Bassano”

Dia 23 de Fevereiro

Quartos de Final

Amatori Lodi – Follonica

Valdagno – Hockey Bassano

GDS Viareggio – Breganze

Forte de Marmi – Hóquei Trissino

Dia 24 de Fevereiro

Meias Finais

Vencedor do Amatori Lodi – Follonica * Vencedor do Valdagno – Hockey BassanoVencedor do GDS Viareggio – Breganze * Vencedor do GDS Viareggio – Breganze

Dia 25 de Fevereiro

FINAL