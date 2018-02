Orfeão de Almeirim promove II Encontro de Música Popular

O Orfeão de Almeirim promove pelo segundo ano consecutivo o Encontro de Música Popular. O espetáculo realiza-se no próximo dia 18 de fevereiro, no Cine Teatro de Almeirim pelas 16h.

Participam no concerto o Grupo Musical Tradicional Romeiros provenientes da Academia de Música da Banda de Ourém, o Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira originários de Vouzela e o Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim.

O espetáculo é gratuito podendo os bilhetes serem levantados na Posto de Turismo da Câmara Municipal de Almeirim e no Cine Teatro no dia do espetáculo.