Plataformas digitais levam O Almeirinense a meio milhão de pessoas

O site de O Almeirinense registou, em janeiro de 2018, um número de pageviews histórico. Foram mais 200 mil visualizações em página, número nunca antes alcançado e que “foi uma forma extraordinária de começar o ano”, sublinha a administração.

O Almeirinense vai no início do segundo trimestre ter uma nova imagem para o site.

Depois de um janeiro histórico, o dia 13 de fevereiro ficará também para a história. No facebook de O Almeirinense o vídeo em direto do Carnaval de Benfica do Ribatejo teve um alcance de 359 000.