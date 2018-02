Acidente aparatoso provoca dois feridos em Paço dos Negros

Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade na sequência de um choque entre duas viaturas ligeiras, na tarde desta terça-feira, 13 de fevereiro, na localidade de Paço dos Negros, Freguesia de Fazendas de Almeirim.

Segundo fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS), a colisão entre as duas viaturas ocorreu cerca das 16h20, na rua Norton de Matos.

Do acidente resultaram dois feridos ligeiros e avultados danos materiais em ambas as viaturas e num muro de umahabitação. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital e outra assistida no local pelos bombeiros.

No local estiveram 11 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Municipais de Alpiarça apoiados por quatro viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.

Fotos: Direitos Reservados