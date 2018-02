Namorados: Enchente prevista para dia 14

Depois do sucesso da iniciativa da oferta das rosas em 2015, 2016 e 2017, a Câmara Municipal de Almeirim vai voltar a oferecer a flores nos restaurantes que aderirem à iniciativa comer nos restaurantes do concelho. Pelo que O Almeirinense sabe há já restaurantes que têm salas completas só com reservas.

A Câmara Municipal de Almeirim diz que dia 14 de fevereiro é dia de celebrar o Amor no concelho de Almeirim – “Temos mesa reservada para si”. Este ano, no cartaz de promoção do evento, a autarquia tem um poema de José Manuel Sampaio sobre o amor.

A Câmara Municipal de Almeirim estima que esta iniciativa tem tido um impacto de aproximadamente 100 mil euros na economia local.