Vinhos da Região do Tejo a crescer 14,3% em Portugal e 19,8% nas exportações

Os Vinhos da Região do Tejo registaram um crescimento de 10,9% no seu volume de vendas entre janeiro e setembro de 2017, face ao mesmo período de 2016. Estes resultados estão acima do valor estimado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo – CVR Tejo – para o ano de 2017. Este crescimento sustentado no número de vinhos certificados vem demonstrar a forte aposta da região na certificação dos seus vinhos, como demonstração determinante da qualidade dos mesmos.

Em relação ao mercado Nacional registaram-se também valores de vendas acima dos registados em 2016 (Distribuição + Restauração) que, segundo dados da Nielsen, cresceram 14,3% em volume e 17,7% em valor.

Já o peso das exportações dos Vinhos da Região do Tejo no total das suas vendas subiu para 33%. Em 2017 as vendas nos seis mercados estratégicos de exportação cresceram 19,8%, e entre 2014 e 2017 o crescimento global nestes 6 mercados foi de 57%. Em 2017 o destaque vai para o Brasil onde as vendas cresceram 82%, seguido da Polónia (23,8%), Alemanha (13,7%), EUA (7,2%) e China (5,09%).

Estes são resultados que levam a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo – CVR Tejo a reafirmar a convicção na sua estratégia, estabelecida há 3 anos, e que terá em 2018 novas acções de promoção que foram apresentadas recentemente. É o caso da participação dos vinhos da região em vários concursos internacionais, dos quais se destacam o International Wine Challenge (IWC) e o Decanter World Wine Awards, ambos no Reino Unido; o MundusVini e o Berliner Wein Trophy, na Alemanha; e o Enoexpo Wine Competition na Polónia.

Nas feiras internacionais mais importantes, confirma-se a presença dos Vinhos do Tejo na INTERWINE, na China; na ENOEXPO, na Polónia; e na PROWEIN, na Alemanha. Para além das feiras estão previstos Roadshows na China, na Polónia e no Brasil, onde a “Caravana Vinhos do Tejo” passará por diversas cidades brasileiras. Ainda um especial destaque para as Grandes Provas Anuais Vinhos do Tejo, que vão decorrer no Brasil, Reino Unido, Polónia e Alemanha. Além destas ações, estão também previstas para 2018 provas de vinho com jornalistas e bloggers, cursos de vinhos, master classes e visitas de jornalistas e importadores estrangeiros à região do Tejo.

Em Portugal é de realçar a participação em eventos como o Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo (CVET), o Concurso Vinhos de Portugal, a Gala Vinhos do Tejo e o Tejo Gourmet, promoção do Dia dos Namorados, roadshow pelas praias de norte a sul, Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, bem como a participação em diversas feiras.