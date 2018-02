“Escola de Futsal de Almeirim” com novo nome e nova imagem

O Almeirim Futsal Clube passados três anos entendeu dar uma nova denominação à Escolinha de Futsal do Futalmeirim, passando a partir de hoje a designar-se por “Escola de Futsal de Almeirim”e dar-lhe uma nova imagem.

“Uma nova denominação, o mesmo rigor”, é o slogan.

O Almeirim Futsal Clube criou em 2015 a Escolinha de Futsal do Futalmeirim. Desde então, a palavra ‘trabalho’ tem sido constante no nosso caminho sempre com uma lógica de melhoria contínua, que permite assegurar a inovação permanente ao nível dos métodos de treino, possibilitando a cada dia o acolhimento e acompanhamento dos atletas rumo a um futuro onde se tornarão também melhores pessoas.

“Hoje a escolinha de Futsal conta com 42 crianças dos cinco aos 12 anos, de ambos os géneros, repartidos pelos escalões de Petizes, Traquinas, Benjamins e Infantis. Esta realidade enche-nos de orgulho e satisfação e motiva-nos a perseguir continuamente a melhoria através do trabalho diário”, conclui o clube.