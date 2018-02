Da esquerda para a direita: 62º aniversário

Durante pouco mais de 6 décadas, mais precisamente há 62 anos que o Jornal O Almeirinense nos tem brindado com notícias e informações, principalmente de todo o Concelho de Almeirim.

Desde que me lembro tenho tido sempre em casa o Jornal e, como tal, sempre vi este meio de comunicação como um, senão o principal meio de informação que a população do Concelho tem para saber as notícias e informações várias. Embora nestes últimos anos as redes sociais tenham sido um dos principais meios, também aqui o Jornal tem sabido adaptar-se, acompanhar e, por vezes, mesmo superar as expectativas dos leitores e seguidores.

Nos últimos anos tenho acompanhado de forma diferente o Jornal, pois o facto de estar ligado a uma força política forçou-me a procurar de forma mais insistente o palco, o espaço para podermos fazer passar as nossas ideias, as nossas Políticas para o Futuro do Concelho. Esse facto fez com que me apercebesse do esforço, por parte do Jornal, em dar “voz” às várias forças políticas do Concelho e que são oposição aos vários órgãos de poder local. Esse esforço tem-se traduzido em notícias, entrevistas e artigos de opinião, onde podemos ver expressas as várias doutrinas políticas que se encontram no Concelho.

Quero agradecer publicamente ao Jornal e a cada uma das pessoas, pois o Jornal é feito por pessoas, para pessoas e sobre pessoas que fazem um esforço constante em garantir o Jornal a cada 15 dias. O meu Muito Obrigado, tanto a nível pessoal como Presidente da Concelhia do CDS-PP.

João Vinagre – CDS Almeirim