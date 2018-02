Speak Easy entrega diplomas referentes a 2016/2017

A Escola de Línguas de Almeirim distingue alunos

No dia 6 de janeiro, realizou-se a entrega dos diplomas da Escola de Línguas de Almeirim, Speak Easy, relativamente ao ano letivo 2016/2017. A proprietária da escola, Constantina Gaspar, contou com a ajuda da vereadora da Educação, Maria Emília Moreira e do Presidente da Autarquia, Pedro Ribeiro, para a entrega dos diplomas. Estiveram presentes os alunos e suas famílias, que após o tão esperado momento, estiveram em convívio num pequeno buffet. Para acabar, seguiu-se a atuação de dois jovens almeirinenses, num momento de hip-hop com DeltΔ 2080. A Speakeasy está a caminho do sexto aniversário, e Constantina Gaspar e o Orlando Góis são os proprietários da conceituada Escola de Línguas almeirinense.

Estudo acompanhado é uma aposta desta escola, ou seja, um ensino baseado numa maior interação entre a escola e o centro de estudos; interação que tem sido alargada ao ensino do Inglês, bem como do Espanhol e desse modo servirem estas aulas para a obtenção de melhores resultados escolares.

A Speakeasy – Escola de Línguas e Centro de Estudos, tem como objeto social nas suas competências o ensino de línguas estrangeiras; ministrando cursos de: língua inglesa, língua espanhola, língua francesa e de língua alemã (quer na variante de ensino regular, quer na variante de ensino pós laboral). Faz ainda parte integrante da escola acompanhar e preparar alunos do 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário, em todas as matérias curriculares. É ainda desde julho de 2014, um centro de preparação para exames Cambridge, sendo as respetivas provas realizadas nas instalações da Escola de Línguas.

Contactos:

Rua Vinha do Santíssimo, nº57,R/c – loja C, Almeirim 243 579 470 ou 967 358 332 speakeasy.escoladelinguas@gmail.com