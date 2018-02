António Gomes é o novo treinador do Grupo Desportivo Raposense. O técnico já orientou o último treino da semana a vai mesmo fazer a estreia no banco, no domingo.

Braulino saiu do comando técnico do Raposense e na base da decisão estiveram as incompatibilidades com os jogadores da equipa.

O Raposense apurou-se para a segunda fase no Grupo 1, o mesmo grupo do Paço dos Negros mas começou com uma derrota a segunda volta do campeonato.