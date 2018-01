Prodígio de Almeirim vai jogar para Braga

Afonso Caetano, o médio prodígio da União de Leiria vai representar a partir desta quarta-feira, dia 31 janeiro, o Sporting Clube de Braga.



“As direções das duas instituições chegaram a acordo e depois de ter vestido durante 7 épocas a camisola com o castelo ao peito, Afonso continuará a sua carreira no Minho. Desejamos ao Afonso o maior sucesso do mundo! Vamos ter saudades…”, diz a U. Leiria em comunicado.

O médio de 20 anos Afonso Caetano, que está vinculado à União de Leiria, está perto de ser oficializado como reforço do Braga, que o irá integrar inicialmente na equipa B.

Afonso Caetano iniciou a formação no Footkart, depois rumou para o Sporting e muito jovem fixou-se na União de Leiria, onde se iniciou enquanto sénior. Soma 13 jogos na atual temporada.