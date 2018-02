Alunos estrangeiros visitam Escola Profissional do Vale do Tejo

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) está a participar num projeto do programa Erasmus +, intitulado “Learning to Undertake”, integrado na Ação-chave 2 deste programa que promove parcerias para o intercâmbio de boas práticas. Juntamente com escolas de mais quatro países europeus, a EPVT mantém, há já dois anos, parcerias estratégicas, no âmbito deste projeto.

O objetivo tem sido o intercâmbio de boas práticas, que permitam que as organizações desenvolvam e reforcem as redes de contactos, a sua capacidade de operar a nível transnacional, a partilha e o confronto de ideias, práticas e métodos.

O projeto “Learning to Undertake” teve início em outubro de 2016. O primeiro encontro transnacional foi em Visby, Suécia, no qual estiveram presentes duas professoras da EPVT. O segundo encontro do projeto, mas o primeiro com mobilidade de alunos, no qual participaram cinco alunos da EPVT, acompanhados por duas professoras, aconteceu em Bordéus, França.

Em Târgu Neamt, na Roménia estiveram três alunos da EPVT, acompanhados por um professor. Esta semana é a vez de Portugal receber os parceiros. Durante cinco dias, alunos e professores estarão em Santarém, a conhecer a nossa realidade e a trabalhar em conjunto, desenvolvendo várias competências.

Neste projeto concreto, os alunos têm trabalhado na criação de uma empresa virtual, na área do turismo. Passadas as fases iniciais, agora em Portugal, os alunos estão na fase da promoção da empresa. Assim, na segunda-feira, dia 29, a EPVT promoveu formação na área do marketing digital, associando os seus formadores e parceiros como a Santa Ideia-Marketing Digital Portugal. Seguidamente, os grupos de trabalho reuniram-se para aprender a criar um site para a sua empresa virtual.

Na terça-feira, dia 30 de janeiro, os participantes foram recebidos pela vereadora da educação do município de Santarém, Inês Barroso. A comitiva ainda oportunidade de realizar uma visita guiada pela cidade, promovida pela Câmara Municipal. No período da tarde, os grupos voltam a reunir-se para trabalhar, desta feia, em material publicitário.

A restante semana será preenchida com visitas pela cidade, sessões de formação e de trabalho. De destacar a visita à capital portuguesa, agendada para quinta-feira, dia 01 de fevereiro.

A EPVT, enquanto estabelecimento de ensino que procurar oferecer aos seus alunos experiências formativas com conteúdo, que promovam o seu desenvolvimento integral enquanto cidadãos e profissionais, acredita que esta é, sem dúvida, uma experiência enriquecedora a diversos níveis. Os alunos terão oportunidade de desenvolver as suas

competências linguísticas, sociais e de trabalho em equipa, entre outras. Também para os docentes será uma mais-valia, pois poderão trocar ideias e saberes com os parceiros.