A equipa de Iniciados do Footkart e Fazendense, quando ainda falta disputar uma jornada para o fim do campeonato, garantiram matematicamente a subida à primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém e vão mesmo discutir o título.

O Footkart tem melhor ataque (com 106 golos) e a defesa menos batida (com 4 golos) de todas as equipas presentes na II Divisão da AFS.