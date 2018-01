José Pedro Gomes e António Machado em Almeirim

A dupla José Pedro Gomes e António Machado vai estar em Almeirim no próximo dia 17 de fevereiro para apresentar o espectáculo “Filho da treta”. Os bilhetes custam 10 euros e destina-se a maiores de 12 anos.

Podem obter informações e fazer reservas através de actividadesculturais@cm- almeirim.pt.

Filho da treta estreou em Setembro de 2016 no Auditório dos Oceanos, Casino de Lisboa, onde esteve em cena até ao final do ano. No início de 2017 lançou-se em digressão pelo país e fez ainda uma temporada no Porto. Desde a estreia o espectáculo tem somado espectadores e esgotado salas um pouco por todo o lado: mais de 65 mil espectadores em menos de um ano e mais de 55 espectáculos de digressão desde Janeiro de 2017.

Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua luta contra o bom-senso, a solidariedade, o trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez na companhia de Júnior (António Machado) que anda de bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da deslocação, continua a polir a ponta do sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um cuspe mais sábio… Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se as tascas gourmet, os refugiados, os paus de selfie, as novas famílias e outras pragas que assolam o mundo moderno deste saudoso bairro em vias de extinção.

FICHA TÉCNICA

Texto | Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins ; Encenação | Sónia Aragão Música | Nuno Rafael Desenho de Luz | Luís Duarte Figurinos | Fernanda Ramos; Produção | Força de Produção Com | José Pedro Gomes e António Machado