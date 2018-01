Colisão frontal na rua de Alpiarça

Dois veículos ligeiros colidiram frontalmente ao início da noite deste sábado, 27 de janeiro, na Rua de Alpiarça, em Almeirim.

Segundo foi possível apurar no local, um dos veículos envolvidos terá errado a trajetória à saída da rotunda e embateu de frente com o outro veículo ligeiro. Duas pessoas que seguiam numa das viaturas foram assistidas no local pelos bombeiros, não sendo necessário transporte ao hospital.

O trânsito na rua de Alpiarça esteve condicionado durante mais de meia hora.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.