Plano estratégico promocional apresentado

No passado dia 9 de Janeiro a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) apresentou, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, o seu plano estratégico promocional para 2018. O evento reuniu cerca de 35 representantes de produtores da região.

Além do mercado nacional, o principal alvo deste plano, a nível internacional, são os seis principais mercados estratégicos da região, ou seja, Brasil, China, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, países nos quais os vinhos do Tejo tiveram um crescimento médio global de 57% entre 2014 e 2017.

Para este ano de 2018 a CVR Tejo apoia no envio das amostras para vários concursos internacionais, dos quais se destacam o International Wine Challenge (IWC) e o Decanter World Wine Awards, ambos no Reino Unido; o MundusVini e o Berliner Wein Trophy, na Alemanha e o Enoexpo Wine Competition na Polónia.

Das feiras internacionais mais importantes confirma-se a presença dos Vinhos do Tejo na Interwine, na China; na ENOEXPO, na Polónia e na PROWEIN, na Alemanha. Para além das feiras estão previstos Roadshows na China, na Polónia e a no Brasil, onde a “Caravana Vinhos do Tejo” passará por diversas cidades brasileiras. Ainda um especial destaque para as Grandes Provas Anuais Vinhos do Tejo, que vão decorrer no Brasil, Reino Unido, Polónia e Alemanha.