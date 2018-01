“Um Dia Pela Vida” está a chegar a Almeirim

O “Um Dia Pela Vida” tem como principais objetivos: informar e educar a comunidade onde se desenvolve o projeto sobre a prevenção do cancro e angariar fundos para os serviços de apoio ao doente oncológico, investigação oncológica, programas de prevenção e rastreios da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Em Almeirim a apresentação será a 26 de janeiro, pelas 21h no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim. Em Portugal teve início em 2005 e decorreu já em 50 localidades.

Nestes 11 anos, mais de 250 mil pessoas contactaram de alguma forma com este projeto e, aproximadamente, 60 mil participaram ativamente. Tem como principais objectivos: Mudar a atitude da comunidade e de cada um de nós face à doença – cancro não é necessariamente morte!; Educar e informar; A prevenção é o caminho para a cura.; Angariar fundos para os programas de prevenção e actividades da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Trata-se de um projecto desenvolvido na comunidade, pela comunidade, num período que decorre entre os três a quatro meses e que culmina com a grande festa de encerramento.

O Um Dia Pela Vida desenrola-se numa atmosfera de festa com espectáculos, música, jogos e outras actividades paralelas. Grupos de pessoas (equipas) participam numa caminhada simbólica ao longo de um percurso que significa não só os passos do doente oncológico após lhe ter sido diagnosticada a doença, como também o empenho de todos na luta contra o cancro. Uma vez que o Um Dia Pela Vida é acima de tudo uma reunião da comunidade e não uma prova desportiva, todos podem participar: família, amigos, grupos profissionais, colectividades etc., partilhando todos os mesmos objectivos: o acompanhar do doente oncológico e o apoio à missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Celebrar. Recordar. Lutar. Sob o mote Celebrar (com os que venceram), Recordar (os que partiram) e Lutar (apoiar os que estão a lutar) o Um Dia Pela Vida inclui educação e prevenção, comunidade, angariação de fundos e muito divertimento.

Um Dia Pela Vida representa a esperança de que os que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que estão a lutar contra o cancro serão apoiados e que um dia o Cancro será vencido.